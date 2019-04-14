過火面積100平方公尺 浙江慈溪民房火警2死2傷 17:372019/04/14 旺報 賴志昶 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 浙江省慈溪市安全生產監督管理局今（14）日在微博指出，觀海衛鎮鳴興村廟橋頭路一處民房今日上午10時左右發生火警，造成2人死亡、2人受傷。 慈溪市官方指出，慈溪市公安、消防、應急等部門接到通報後，立即趕赴現場開展撲救工作。 經過搶救後，現場明火於10時30分左右基本上被撲滅，總計過火面積約100平方公尺。 調查指出，本次火警共造成2人死亡、2人受傷；目前詳細火災原因仍待進一步調查釐清。 (旺報 ) #慈溪市 #火警 #受傷 #調查 #現場 也許您會感興趣 推薦閱讀 美Z世代換手機 近9成選iPhone 04:102019/04/10 臺灣紡織品日本春季展示會 接單旺 04:102019/04/10 4月14日新北潑水節 緬甸風94狂 04:102019/04/10 NBA》柯瑞只打9分鐘就跌倒受傷退場 10:092019/04/10 施工未做好安全設施釀車禍 工程經理遭起訴 11:512019/04/10 大甲媽抵新港萬人歡迎 副縣長吳容輝代表迎接 17:382019/04/10 中職》萊福力手指受傷 中信改派蔡齊哲先發 18:132019/04/10 社子島鬥毆 北市議員陳重文2友人受傷送醫 18:162019/04/10 WSJ調查：Fed到2021年前將不動利率 04:092019/04/13 中職》范國宸打擊火卻受傷 手掌腫到無法戴手套 18:462019/04/13 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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