浙江省慈溪市安全生產監督管理局今（14）日在微博指出，觀海衛鎮鳴興村廟橋頭路一處民房今日上午10時左右發生火警，造成2人死亡、2人受傷。

慈溪市官方指出，慈溪市公安、消防、應急等部門接到通報後，立即趕赴現場開展撲救工作。

經過搶救後，現場明火於10時30分左右基本上被撲滅，總計過火面積約100平方公尺。

調查指出，本次火警共造成2人死亡、2人受傷；目前詳細火災原因仍待進一步調查釐清。

(旺報 )