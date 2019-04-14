減肥一定要餓肚子？近年歐美流行「5：2輕斷食」減肥法，提倡該方法的醫師麥克．莫斯里（Michael Mosley）因此在3個月內剷掉9公斤，靠著每周兩天的「少吃日」，讓人爽吃也能瘦下來。

「5：2輕斷食法」為英國精神科醫師麥克．莫斯里（Michael Mosley）在2012年提出的減肥法，他發現「間歇性輕斷食法」是種非常符合人體健康的飲食法，一周兩天斷食日，斷食日一天建議男性攝取不超過600大卡、女生則不超過500大卡，食物以優質蛋白質、低醣和蔬菜水果為主，他本身就在3個月內透過這個方法狂剷9公斤，體脂肪和多項病症指標都跟著下降。

營養師趙函穎臉書「趙函穎營養師的美麗方程式」也建議，可選擇週一跟週四來執行。以每天2餐為原則，減少食物的攝取，但若擔心肚子太餓，可以早點睡來避免自己想要亂吃，或者可吃一碗味噌豆腐湯、水煮蛋等，蛋白質可合成色胺酸來幫助入睡，使得減肥效果加倍。

(中時電子報)