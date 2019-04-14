◎韓國瑜發「神祕指令」 僑胞歡聲雷動

公開自稱「孫中山信徒」的高雄市長韓國瑜洛杉磯參加僑宴，台下高呼「選總統，救台灣」，韓國瑜雖笑而不答，但致詞提及當年孫中山遠赴波士頓募得1000大洋起義基金，凸顯僑胞對國家的滿腔熱情，韓強調明年1月11日是中華民國保衛戰，兩度呼籲華僑踴躍返台投票，滿場僑胞彷彿接收到「神祕指令」，更是歡聲雷動。

◎達文西手術 兩手收費 最重將罰健保停約1年

國內醫界使用達文西手術的個案逐年增加，部分醫院為病患施作達文西手術，不僅向病患收取自費、且申報健保手術費；有違規疑慮案件又以婦產科1960件最多，若是醫院沒有釐清、誠實申報，最重處罰將被健保停約1年。

◎美陸貿易談判 美財長強調最後一輪

美國財政部長穆努欽13日於國際貨幣基金（IMF）及世界銀行的春季會議上表示，美國和中國大陸已接近舉行最後一輪貿易談判，並稱兩國貿易協議將包括雙向執行機制，任何一方未履行協議，將面臨懲罰。他特別強調有望能「前所未有地」打開中國市場的門戶。

◎黃明志新曲〈不到海南島〉 邀林俊逸3P合唱致敬小哥

黃明志推出新曲〈不到海南島〉，邀來林俊逸模仿費玉清（小哥）合唱，黃明志表示之前得知費玉清要辦告別演唱會，「覺得很驚訝，因為感覺他還很年輕，就有靈感要寫一首歌來向他致敬」。費玉清在秀場曾被封為「黃帝」，令人印象深刻，黃明志寫完後發現歌詞有點歪，提出合唱怕被打槍，突然想到林俊逸模仿費玉清惟妙惟肖，立刻向林俊逸邀約合作。

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