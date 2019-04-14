富邦悍將14日做出球員異動，將近況不佳的申皓瑋和受傷的范國宸下放二軍，拉高孝儀及林威廷上一軍並先發，富邦做出調整後本場比賽趁著Lamigo桃猿先發投手翁瑋均單場4次四死球、打線適時串聯安打及林哲瑄兩分炮，突破近期得分乾旱期。

富邦悍將先發投手陳仕朋前3局讓Lamigo桃猿九上九下，直到第4局才因保送及被藍寅倫、陳俊秀串聯安打失掉2分。不過富邦打線立刻幫陳仕朋討回優勢，連續4局攻下分數逆轉超前。

4局下半蔣智賢、林益全及張詠漢獲四壞球保送形成兩出局滿壘，接著林宥穎敲出關鍵追平二壘安打，形成2比2平手。接著5局下半高孝儀遭觸身球保送，Lamigo桃猿當機立斷更換投手洪聖欽接替。

林威廷犧牲觸擊成功將高孝儀送上二壘，胡金龍再獲四壞球保送後，蔣智賢擊出本場第二安讓場上滿壘，林益全二壘滾地球雖遭刺殺但帶有1分打點，接著林哲瑄掃出左外野二壘安打清空壘包，在該局攻下3分獲得5比2領先。

第6局Lamigo桃猿追回2分，但6局下戴培峰打出職棒生涯首安，深遠中外野安打站上二壘，再因Lamigo三壘手林立傳球失誤回本壘得分。第7局林哲瑄兩分炮再為自己賺進第4分打點，同時也是他的本季首轟，將比數擴大至8比4領先。

終場富邦就以8比4擊敗桃猿，陳仕朋今日主投5.2局，被敲6支安打失4分，另有4次三振，雖出現2次暴投不過還是收下本季首勝，而單場4打點又轟出兩分炮的林哲瑄則是獲得單場MVP，一改前幾場低迷打擊成績，終止團隊5連敗。

(中時電子報)