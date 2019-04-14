蔡英文今（14）日接受訪問時表示，她要提醒賴清德，「誠信是最基本的條件」，並說「攻擊我的人遠多於批評他的人」！對此，宅神朱學恒笑蔡英文是不是數學不好？還是她同溫層有什麼問題？

民進黨總統初選競爭白熱化，蔡英文今日表示，賴清德希望得到支持，要先證明他是可以被支持與信賴，政治人物要領導國家與承擔責任，誠信是最基本的條件。

根據中央社報導，蔡英文上午出席福衛七號啟航儀式記者會後被問到，「如果賴清德贏的話，你會支持他嗎？」蔡英文指出，如果賴清德希望得到支持，必須先證明他是可以被支持、被信賴的，她必須提醒賴清德，作為政治人物要領導國家、要承擔責任，「誠信是最基本的條件」。

對於賴清德呼籲初選是君子之爭，請停止網軍攻擊。蔡英文說，請賴清德上網看一下，「攻擊我的人遠多於批評他的人」，這些攻擊在登記後沒有停止，甚至還更多，仔細看攻擊她的人，「賴院長應該對他們都有一定的熟悉度」，賴清德或許可以呼籲他們有所節制。

蔡英文也強調，很多網友是支持者，絕對不是拿錢辦事的網軍，外界不必貼標籤。

對此，宅神朱學恒笑蔡英文是不是數學不好？還是她同溫層有什麼問題？

朱學恒分析，如果去看看八卦版和各綠營側翼粉絲團，罵賴清德的文章跟輕輕碰一下小英的比例大概一千比一吧！結果小英說攻擊大總統的人遠多於攻擊賴清德！

朱學恒最後笑稱，感覺蔡英文被傳送到平行世界了吧，這可是嚴重國安危機啊，我國總統竟然跟我們不在同一宇宙！

(中時電子報)