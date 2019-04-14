洛杉磯僑宴奇景 僑胞站椅拍照壯觀

高雄市長韓國瑜出訪港、澳、深圳賣農產品，卻被不少綠營人士批賣台，不過韓國瑜此次訪美，從華僑手中拿到一枚國旗徽章，他馬上就把它別在胸前，這一個小舉動也輕鬆地打臉了稱他「賣台」的人。

韓國瑜訪美參加華僑晚宴時，一位華僑「喬治」在現場發放國旗徽章給賓客們。據《東森新聞網》報導，韓國瑜收到這枚國旗徽章後，就立刻把它別在胸前，此舉讓賣台論不攻自破！

喬治說，美國僑界常會舉辦類似的活動，他們會為此製作許多國旗相關意象的物品別在身上，大多數僑民都認為這種識別法，對他們來說是一種「榮譽」。他聽到韓國瑜把國旗別在胸前，他非常興奮地說：「大家心中都有一面國旗。」

網友則認為，「民進黨的眼裡你怎麼做都是賣台，民進黨的賣台不在於你是真的還是假的，你是不是真的想為人民做事，那都不重要。只要你不是民進黨，只要你不喊台獨，你就是賣台。」

(中時電子報)