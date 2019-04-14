八德區永豐路是茄冬重要幹道，過去因為茄冬國小校舍因素，永豐路行經茄冬路口一帶，需沿著校地「繞路」，因為視線不佳、車速過快，常常發生車禍。如今茄冬國小取得新校地，居民希望截彎取直，方便通行。

茄苳里長吳瑞芳表示，1970年代，永豐路只是一條小徑，甚至是石頭鋪成。後來人口發展，近20年來永豐路已經拓寬兩次。但因為行經茄冬國小一帶，需要沿著校門口、校地繞路而行，居民雖然希望截彎取直，但為了學校只好作罷。

後來茄冬國小因為整建，取得0.74公頃校地，校門口也從永豐路改至東泰街，位於永豐路的校舍也因為老舊即將拆除。永豐路截彎取直的方案又被提起。吳瑞芳說，因為該彎道造成視線死角，當地車流也快，常常發生車禍，希望可以快速拓寬。吳瑞芳指出，永豐路一帶學校多，桃園、中壢的車輛湧入，在上下學時段，更是壅塞，若能拓寬，對居民而言，相當便利。

(中時 )