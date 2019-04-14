民進黨總統初選競爭白熱化，總統蔡英文今（14）日表示，賴清德希望得到支持，要先證明他是可以被支持與信賴，政治人物要領導國家與承擔責任，誠信是最基本的條件。不過，警察協會秘書長葉毓蘭痛批蔡英文，「虧你還講得出誠信這兩個字？還國家領導人的基本條件？」

蔡英文今（14）日上午出席福衛七號啟航儀式記者會後被問到，「如果賴清德贏的話，你會支持他嗎？」蔡英文提醒賴清德，作為政治人物要領導國家、要承擔責任，「誠信是最基本的條件」。

葉毓蘭痛責蔡英文，「你聽好，你是全世界最沒有資格提誠信兩字的國家領導人！」

葉毓蘭解釋，去年七月一日上路的退休金新制，蔡英文和夥眾們，除了汙名化退休軍公教、坑殺軍公教之外，假改革之名行鬥爭之實，有任何一點誠信嗎？不是說勞保、軍保、公保都要破產了，所以不得不改，結果呢？勞保有動嗎？年改大小眼，製造階級紛爭？

葉毓蘭痛批，別污髒了誠信這兩個字，「你不配用，少噁心人了！」「如果以你的話來做標準，你真的不要選了，根本不具備基條件。」

(中時電子報)