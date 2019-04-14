全國健康樂活青年反毒飆舞尬舞大賽在雲林縣舉行，青年學子舞出青春活力。（許素惠攝）

全國健康樂活青年反毒飆舞尬舞大賽在雲林縣舉行，雲林縣長張麗善（後排中）為參賽者加油。（許素惠攝）

雲林縣健康樂活青年反毒飆舞尬舞大賽14日舉行，原本只有縣內青年學子互尬交流，今年特地擴大邀請其他縣市一起參賽，以舞會友，切磋舞技，雲林縣長張麗善希望這個專屬舞台，能帶動正當的休閒運動風潮，讓年輕人遠離毒品。

今日有來自雲林、台中、台南、高雄、屏東等縣市、共40多隊伍及個人參賽，大家都卯足勁，除了團體默契外，亦使出最精湛的舞技，空翻、單手支地、頭頂地轉等絕招頻出，看得大家歡呼連連。

張麗善到場為參賽者加油，勉勵大家精益求精，把課餘心思及體力花在精進舞技上，就沒有精神誤入歧途，尤其是毒品千萬不能碰，雲林縣已經第10年舉辦反毒飆舞大賽，今年擴大成為全國青年的舞台，「大家一起賣力跳舞，堅決反毒」。

比賽結果下午出爐，團隊飆舞錦標前3名，大專組成大、勤益科大、南台科大；高中職組四湖文生中學高中部、斗六高中、北港高中；國中組文生中學國中部、虎尾崇德國中、土庫國中。

個人尬舞錦標前3名，社會組張晏誠、林品貝、陶正忠；大專組成大蕭日正、台南應用科大林品貝、成大吳俊毅；高中職組土庫商工吳冠佑、西螺農工林宥騏、文生中學高中部楊詠真；國中組元長國中吳秋燕、文生中學國中部吳育家、斗六石榴國中高啟鴻。

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