這個周末，彰化縣境內好多媽祖在遶境，除了被列為彰化縣無形文化資產福興、埔鹽「同安寮十二庄迎媽祖」，還有大甲媽、白沙屯媽祖，都在縣內，彰化縣城全城陷入瘋媽祖狂潮，員林火車站因此大爆滿，該站平均進出站人數平日約1萬7000人、假日約2萬人，今日人數則預估將破4萬，為假日2倍之多。

交通部台鐵局表示，今日上午7點至12點大甲媽祖回鑾，於8點30分停駕福寧宮，「白沙屯媽」在溪湖， 許多信眾在拜完「大甲媽」後，搭火車去追「白沙屯媽」，進出旅客造成員林車站大爆滿。

台鐵指出，彰化員林站平均進出站人數平日約1萬7000人、假日約2萬人，今日光是下車人數，截至下午3點10分為止，已累計至2萬2355人，預計今日上下車人數將破4萬人。

為疏導人潮，員林站採取多項疏導事宜，包括在站外與站內跑馬燈公告、站務人員於上午7點到12點時加強廣播、加強月台嚮導等，引導香客走中山路前站、旅客請走後站新生路。

(中時 )