富邦悍將今年22歲年輕先發陳仕朋，在經過前2場都投不到5局吞敗投後，今天好投5.2局被敲6支安打失4分，另有4次三振，雖出現2次暴投，不過隊友打線大爆發讓他終於喜收生涯首勝，幫助球隊終止5連敗。陳仕朋在賽後坦言終於放下壓力，「開季第一場比賽丟不到2局，到今天首勝這中間過程，感謝自己沒有喪失信心，也謝謝教練團肯給自己機會。」

陳仕朋生涯初登板是在2017年10月7日對戰統一7-ELEVEn獅，不過只投2局失5分就下場，今年前2場比賽也都投不滿5局之外還苦吞2敗，他表示：「其實自己這陣子給自己壓力滿大的，今天首勝終於開張，最滿意自己壘上有人時的控制力比以前好，前2場遇到亂流就會一局爆，今天有控制住，把失分壓到最低。」

生涯先發10場終於拿到勝投，賽後看的出來他的喜悅藏不住，陳仕朋也說總算鬆了一口氣，而首勝球是自己主動要來的，並且要送給每場先發都會到場的家人，今天父母及70多歲的阿公也有來到現場見證生涯首勝，「相信今天拿勝之後會更好，也謝謝家人讓他們久等了。」

(中時電子報)