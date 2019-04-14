北京世園會開幕在即，園區13日進行了約3萬遊客的半負荷壓力測試。這是世園會園區首次迎接普通遊客。

北京世園局有關負責人表示，截至目前，北京世園會園區工程建設總體完成，中國館、國際館、生活體驗館、植物館、永寧閣等工程建設全部完成，「一心、兩軸、三帶、多片區」的世園會園區已經成型；服務保障工作全面展開，運行管理、禮賓接待、遊客服務、安保團隊等12個團隊近4000人全部到位；世園會開幕式和試運行期所需要的高校志願者也已順利招募完成，正在開展系統培訓。

此次組織首批來自延慶的3萬名遊客入園參觀，目的是檢驗園區接待適應能力、管理流程通暢狀況、各項工作組織能力和設備運行狀況，讓園區步入正常化運營。當天，演練現場78條入園通道全部開放，為滿足遊客購物、用餐等消費需求，園區內已具備開業條件的商戶均進行試運營，同時還安排了30輛電瓶車投入運營服務遊客。壓力測試現場還組織了555名志願者，按崗位分為18個業務口100個崗位點，為遊客提供問詢服務、秩序引導、接待協助、語言翻譯等8大類服務。

(旺報 )