花蓮縣議員楊華美盼共融公園加入更多社區參與，納入不同族群需求。（許家寧攝）

花蓮市美崙山公園以共融式遊具，讓親子、小朋友能快樂玩耍。（許家寧翻攝）

花蓮市近年陸續將舊有社區公園改建為共融式遊戲場，改變以往低矮塑化遊具設施，打造適合0至99歲都能樂遊空間；「挺美講堂」邀請身障兒童家長盼公園規劃上納入輪椅族聲音，像是輪椅盪鞦韆等友善設施，讓孩子也能與大家同樂，不必再「乾瞪眼」。

花蓮市公所今年初在進豐園區打造縣內第一座適合親子及提供共融式遊具的公園，花蓮縣府也緊接在婦幼節前開放美崙山公園親子遊樂場，提供親子共遊空間，議員楊華美「挺美講堂」周末邀請身障兒童家長與談，提出對公園願景，引起民眾熱烈討論。

「花蓮好多公園入口處都有設路擋，輪椅族根本進不去」，家長吳明通表示，花蓮絕大多數的公園都沒有無障礙設計遊具，帶孩子到公園別說是遊戲，連怎麼進去都是一個難題，期待政府在規劃過程也能聽到更多聲音。

楊華美以台北市舞蝶共融公園為例，認為共融精神不只在遊具，從整體規劃看見對身障者的體貼，比如沙坑中間有平路能讓輪椅通行，方便抵達適合輪椅族玩的沙桌、輪椅鞦韆可以讓坐娃娃車的幼兒、輪椅族都能享受盪鞦韆的樂趣。

楊華美表示，近年掀起一股改建、新建共融公園熱潮，希望藉由共思花蓮縣公園改建共融公園的必要性與可能性，未來更能廣開民眾參與，以公私協力方式讓各種身體狀態與年齡的民眾，都能享有平等的公共空間使用權、遊戲權。

(中時 )