中國鐵路哈爾濱局集團有限公司14日表示，大陸最大陸路口岸站滿洲里站今年第一季進出境中歐班列達520列，其中，出境273列，入境247列，首次實現均衡運輸。

滿洲里站，是大陸「一帶一路」建設的重要節點，中歐班列的彙集地。經該站出境的中歐班列，拉送貨物品類包括輕工業紡織品、日用百貨、汽車配件等。返程貨物以板材、汽車配件、歐洲國家生產的酒類以及糧油產品為主。經該站境外到達地點包括莫斯科、華沙、馬拉舍維奇等12個國家的多個城市。但長期以來，回程貨物運量增長始終相對較慢。

2014年，經滿洲里口岸出境的中歐班列256列，到2018年增至797列，出境班列開行數量上升勢頭非常明顯。但回程貨物運量初期增長較慢，2014年入境班列28列，2016年增加到83列，到2018年最高達394列。

今年開年以來，滿洲里口岸鐵路運輸優勢得到充分發揮，出入境中歐班列數量實現同步大幅增長。資料顯示，今年首季，進出境中歐班列達520列，同比去年增加189列，增幅達175％，其中，出境273列，入境247列，首次實現均衡運輸。

(旺報 )