超級籃球聯賽(SBL)第16季年度進步獎得主14日出爐，結果由金門酒廠後衛于煥亞生涯第2度獲選，正式追平許致強、張容軒紀錄，不過比起得獎喜悅，前役扭傷左腳踝的阿亞說：「雖然開心獲獎，我卻更希望上場幫助球隊贏球。」

本季從台啤跳槽金酒的于煥亞，場均拿下10.8分、5.5助攻與3.1籃板，表現明顯比起上季優異許多，原本期望自己能在季後賽幫助球隊繼續晉級，卻在前役不小心自己扭到左腳踝，防護員預估至少需要休息4到6周時間才能上場。

「我真的沒辦法上場，因為腳踝內側拉傷，除了腳無法著地，也都用外側在走，真的感到很遺憾，」于煥亞說，「其實本季我給自己設定3個目標，目前只達成三分命中率4成以上，年度第一隊與維持季後賽4強目標恐怕希望不大。」

如今跟許致強、張容軒同樣拿過2次年度進步獎，是否挑戰史無前例的第3次？于煥亞回答很直接，「我當然很想挑戰3次獲選年度進步獎，因為這樣就可被寫入歷史，更在歷史上留名，這跟年度第一隊一樣，未來還是我的目標！」

(中時電子報)