台灣長照醫學會今（14）日舉辦會員大會。-2（台灣長照醫學會提供）

因應2025年超高齡社會來臨，台灣長照醫學會希望補足國內長照領域的醫學專業，學會今（14）日舉辦會員大會，頒發第一屆考試及格的長照專科醫師共242位，並且，亦將由學會編輯之長照醫學雜誌第一集，以及可提供專業支援的長照醫師資料均公告官網，讓更多人有機會接觸長照醫學。

近年無論政府或民間組織都針對日趨殷切的長照需求啟動各種因應策略，但不管是軟體或硬體，內容大部份都僅有勞務層面，而隨著大家對提升品質的殷切需求，唯有加入醫學的元素，才能滿足長照2.0甚至3.0的期待，這樣的需求也是台灣長照醫學會成立的宗旨。

學會理事長劉伯恩指出，長照領域涵蓋許多不同的醫學領域，國內醫學會可能只有台灣長照醫學會是涵蓋中、西、牙醫師三個醫師共通的領域；為了讓長照醫學更有專業的素質，學會從去年起舉辦了多次的專業課程講習，吸引許多有志服務長照領域的醫師來參加，經過認證考試，今天頒發第一屆考試及格的長照專科醫師共242位。

長照領域的醫療議題是未來醫學會的重點方向，故學會也邀請中、西、牙專業的醫事人員，編輯了第一集的長照醫學雜誌；並且，為了讓更多人來學習長照醫學的專業，除了紙本的發行外，也將內容呈現在長照醫學會的官網。

主編陳建宏表示，本雜誌是國內第一本以長照為主題的醫學會雜誌，其內容包含許多長照會碰到的問題，如吞嚥困難、肌少型肥胖症、長照的營養配方以及中醫療法在長照的角色等，都有很深入的探討。

此外，自從長照醫學會成立以來，無論是長照機構或個人家庭，陸續皆向學會提出專業支援的需求，因此學會決定於官網公告願意支援的長照專科醫師資料，讓需要的人能直接找到就近的醫師，幫助機構或個人家屬解決長照的專業問題。

劉伯恩指出，長照要永續經營就必須朝長照產業發展，今天大會亦邀請長庚大學教授賴朝松等人來探討未來先進科技在長照的角色，希望藉著不同領域的交流，給台灣的長照服務有更上一層樓的優質水準。

劉伯恩並強調，預防還是最好的治療方針，因此長照醫學會已將此議題列入未來發展的重點目標，希望藉著不同領域的努力，再創台灣成為繼健保後另外一個值得驕傲的亮點。

(中時 )