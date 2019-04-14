富邦悍將這周前幾場打擊低迷，不過今天打線大爆發，連4局都有進攻得分，尤其林哲瑄本場2安包含本季首轟，個人就豪奪4分打點，用球棒火力支援先發投手陳仕朋，賽後也獲得本場MVP，身為隊長率領全隊突破5連敗窘境，以8比4打敗Lamigo桃猿，也終止桃猿的4連勝。

林哲瑄第5局在得點圈有人的情況，打出左外野二壘安打清空壘包，將比數拉開至5比2領先。接著又在第7局打出本季首轟，兩分炮再痛擊桃猿一拳，為自己賺進第4分打點之外，將比數擴大至8比4領先。

林哲瑄賽後表示其實全隊都很想贏，但連敗運氣不好的情況下大家都越打越急，「我第1個打數打得滿紮實但可惜被接殺，第2打數因為很想貢獻，太急才打到壞球，第3球(二壘安打)就告訴自己要冷靜，把球打高就好。」

林哲瑄也稱讚隊友們今天選球做得不錯，仔細選也獲得不少保送，同時得點圈有人時有把握機會，尤其林宥穎關鍵追平安很重要。「雖然連敗但還是會互相鼓勵，大家都很想贏，今天終於有好結果了。」

(中時電子報)