14日近百位里民舉手同意成立自救會，要求納骨塔停工。（何冠嫻攝）

位在苗栗縣頭份市上興里原寶恩納骨塔案24年前動工時引發爭議，後決議暫停施工，但去年重啟工程，激起當地居民強力反彈，14日300多人在上、下興里地社區活動中心召開里民大會，揚言成立自救會要求停工，否則不排除激烈抗爭。

停工多年的原寶恩納骨塔案，去年重啟施工遭居民質疑使用執照、建築執照、聯外道路取得未經合法程序等，引發喧然，並認為鄰近醫院、大型社區、學校等的納骨塔興建完成後，將衝擊民眾生活與當地房產價值，嚴正要求停工。上興里長陳仁成14日召開里民大會，苗栗縣議員張淑芬、黎煥強、溫宜靜、陳光軒、曾玟學及頭份市民代表會主席溫俊勇等人出席力挺居民，苗栗縣長徐耀昌頭份服務處林佛樹則表達縣府「依法辦理」立場。

苗栗縣政府民政處表示，該納骨塔於1991年就獲准興辦，1994年取得建照、2004年取得使用執照，但在2005年訂定殯葬法規前興辦的殯葬設施，仍須依舊法執行，強調後續啟用申請則將依照現行消防、建管設施法規嚴格審核，建議業者加強溝通，與居民取得共識。

14日里民大會上近百民眾舉手同意成立自救會維護權益，展現要求停工的決心，現場民代也支持並表態，居民若堅決反對設立納骨塔，將會協助、力挺到底，且將嚴格監督縣府，並進一步詳細釐清該納骨塔程序、時間等案情。

(中時 )