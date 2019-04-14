「團結一致，重返執政！」台北市議員應曉薇14日特地南下高雄密會同黨議員，準備聯合啟動「全台議員要求黨中央即刻徵召韓國瑜」連署活動。應曉薇表示，連署將採透明公開的原則，不會強制。據她所知，高雄同黨議員全數都支持韓選總統，但礙於各自人情的包袱，部分議員無法在檯面上表態支持。

就是要韓國瑜！藍基層連署徵召韓戰2020

應曉薇表示，她身為國民黨台北市議會黨團書記長，有責任整合來自基層的心聲，韓上任後許多高雄議員向她反映，高市許多建設的盲點，需要中央的支持與政策鬆綁，唯有韓「更上一層樓」才是解決之道。所以她特地南下高雄拜會數位同黨議員及婦女團體，商討全台議員大串連的操作細節。至於和誰碰面，她表示先保守秘密，無法公開。

陪同應曉薇召開記者會的高雄第四選區立委參選人潘金英也強調，目前高雄市民拱韓參選總統的連署已有數萬人次，表示市民都能體諒，但唯有黨主席吳敦義、朱立倫、王金平3人聯合出面、直接徵召韓選總統，才能真正替韓解套。

應曉薇也強調，吳敦義曾表示「應該要推出最有能力勝選的人」，國民黨沒有時間再研究、也沒有更好的人選了。她希望串連全台議員，向黨中央傳達清楚的民意。潘金英也透露，目前挺韓民眾相當躁動，據她收到的消息，18日要去機場迎接韓國瑜返台的人潮，將大幅超越上次小港機場接機的盛況。

(中時 )