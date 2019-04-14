興富發建設在高鐵台中站特區的百億大案「夢幻誠」，坐擁地段優勢受矚目。（盧金足翻攝）

烏日副都心受惠高鐵台中站交通利多，打造三鐵共構中台灣門戶。（圖／台中市府提供）

烏日副都心善用高鐵站進出中部地理優勢，引進展覽、物流、商務、休閒娛樂及康健體驗等產業，結合支援服務與複合式交通建設，打造為三鐵共構中台灣門戶，建構中彰共同生活圈，近年建設成果以交通運輸、都市及產業、環境營造榮景，成為房市一級戰區。

台中市人口成長快速，躋身台灣第2大城市，便捷的公路系統串起中部7縣市，加上中科、台中工業區、精密機械園區造就高科技、傳產業聚落，受惠軌道經濟，烏日高鐵特區被看好為「新烏金」。

看好軌道利多，中部三鐵共構區域台中高鐵特區，今年高鐵特區推案量上看300億元，後勢房市動能強勁，興富發建設、精銳建設、龍寶建設、惠宇建設等品牌建商爭相卡位推案。

其中，興富發建設的百億大案「夢幻誠」，坐擁地段優勢受矚目，緊臨高鐵台中站，7656坪基地保留近2000坪綠地花園，1樓店面多達66戶，有如在高鐵特區造鎮，將自給自足成為國際級森態城市，滿足自住客剛性需求，對置產族發揮吸睛又吸金效果。

市府針對高鐵副都心，以面向國際門戶定位，被看好未來發展更勝七期百貨商圈，商業密集度高，是消費購物娛樂的集中地區。

精銳建設也前進高鐵特區打造綠美宅，開發地點具前瞻發展性的「精銳潮」選擇在高鐵副都心中的「綠活住宅區」，以低密度、綠美宅的品牌，帶動銷售口碑。

(中時 )