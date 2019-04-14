總統蔡英文（圖）14日表示，前行政院長賴清德希望得到支持，要先證明他是可以被支持與信賴，政治人物的誠信和承諾很重要。（圖／陳育賢攝）

針對賴清德表示他公開表達對蔡總統的支持都發生在去年11月24日九合一選舉之前，他是選後才決定要參選。蔡陣營幕僚今天酸賴的這番話，讓人驚覺「原來一個政治人物的誠信竟然有有效期限」，並透露蔡一直都對賴很信任，直到現在都還很難接受賴突然登記參選。

民進黨總統初選蔡賴對決，蔡英文今天對賴清德喊話，表示「我必須提醒他，作為政治人物，領導國家承擔責任，誠信是最基本的條件」，賴回應，在台南市長或行政院長任內公開表達對總統的支持，本來就是應該的，這些都發生在九合一選舉大選前，選後民進黨遭逢重大挫敗，中國國家主席習近平的統一策略又已啟動，才決定出來參選。

對此，蔡陣營幕僚表示，賴前院長說支持蔡總統連任都是在去年1124以前說的這番話，讓人驚覺「原來一個政治人物的誠信竟然有有效期限」。也不禁想讓人反問賴前院長「難道去年1124到今年1月離任院長，這段期間，行政院長並不支持總統？」

他也想讓人釐清：「難道當時賴以行政院長的身分，每個禮拜跟蔡總統會面討論國政，心裡想的卻是要取而代之、自己選總統嗎？」

幕僚表示，實際上，蔡總統一直都對賴前院長很信任，到現在也很難接受他在卸任行政院長不到三個月，突然不支持她，還選在她出國拚外交前登記參選。

他說，執政黨去年1124九合一選舉失利，當時賴前院長也因此主動辭職表示負責。而經過檢討反省，以及蘇內閣在短時間做出的努力，今年316的立委補選才穩住腳步，「補選的結果正是證明，團結才可以力挽狂瀾，團結2020才不會輸」。

(工商 )