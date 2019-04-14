追蹤網路連線狀態的downdetector.com網站顯示，晚間起於歐洲、亞洲、美洲等地均有用戶反映斷線情況。（圖/翻攝自DownDetector網站）

IG電腦版也掛了！（圖/翻攝自IG）

用戶表示，打開FB的APP時，就是無法看到別人PO文、無畫面的樣子。（圖/網友提供）

臉書（Facebook）、IG又當機了！距離上次傳出當機事件僅約1個月時間。今日晚上晚間6點起，陸續傳出當機災情，有網友陸續發現其手機、電腦版大當機，頁面完全無法重整，只會出現無法連上這個網站的錯誤訊息，引起網友一片哀號。隨後，晚間約9點時，陸續有PTT鄉民爆掛，「FB、IG好像修好了」，許多人趕緊查看後，也表示「可以繼續看妹了」。

外媒也陸續報導Facebook、Instagram，無預警發生當機狀況，陸續有網友回報到追蹤網路連線狀態的downdetector.com網站上，除了台灣，歐洲、菲律賓等地也傳出嚴重災情，目前臉書官方還沒對外回應「突然大當機」原因，也尚未說明何時修復。其受災範圍包括臉書、臉書App、Messenger、IG，可能是伺服器發生了問題。不過，也有部分網友說仍能透過手機連上臉書。

台灣網友則忙著改去PTT上哀嚎發文，「FB、IG都掛了。發生什麼事？」、「G也掛的話應該是台灣聯外機房的問題」、「我剛剛再確認一次，Twitter可以看到了。但Fb、IG還是掛」。還有人忙著問，「FB、IG、Google、PTT哪個掛掉比較可怕？」，有人笑回，「認真說是Google」、「IG啦，FB老人在玩的」、「FB，因為反正沒朋友」。

臉書先前才在3月14日才爆發全球大當機，downdetector.com網站表示，全球大部分地區用戶受到當機影響至少12個小時，當時是北美和歐洲地區情況最為嚴重。一直至台灣時間3月15日午夜零時30分才出面解釋並致歉，表示是因「伺服器組態改變」造成。

因為FB不能用，許多人改到PTT上發文，晚間約9點時，就有不少人問卦「FB、IG好像修好了、有沒有臉書IG復活好興奮的八卦？」也開始陸續有人附和，「FB回來了」、「剛剛已經恢復了」、「各位肥宅醒醒，可以繼續騷擾學妹囉」、「繼續意淫」。

晚間約9點時，就有不少人問卦「FB、IG好像修好了、有沒有臉書IG復活好興奮的八卦？」(圖/翻攝自PTT)

(中時電子報)