美國年度大型音樂節「科切拉音樂節（Coachella Festival）」於當地時間12日揭開序幕，吸引大批樂迷與歌手出席，沒想到盛會第2天就發生爆炸事故，約凌晨2點提供樂迷使用的流動浴室突然發生大爆炸，好在無人傷亡。

有樂迷拍到現場爆炸狀況，當時突然傳出震耳爆炸聲，現場近1小時半火光四射，保全立刻呼籲樂迷遠離，消防隊也即時在場救火，只有兩台休息車受到影響，懷疑是煤氣引發爆炸。

科切拉音樂節自1999年每年在美國加州印第奧市舉行為期3天的活動，當紅的年輕模特兒與部落客齊聚一堂，每天湧入近10萬人潮。今年盛會由凱西瑪絲葛蕾（Kacey Musgraves）揭開序幕，韓國人氣女團BLACKPINK也性感獻唱13首名曲，成為音樂節舉辦以來首次登台的韓國表演者，另外小天后賽琳娜戈梅茲（Selena Gomez）驚喜現身。

(中時 )