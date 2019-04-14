高雄市長韓國瑜此次訪美，僑胞熱情簇擁，宛如造勢晚會，所到之處韓國瑜寸步難行，還得靠人開路，才能緩緩前進。有網民問，聲勢正旺的韓國瑜2020若選總統，是否能超越前總統馬英九2008年765萬得票紀錄？部分網友認為韓可以超越馬，但也有人認為不可能。

PTT網民貼文問，韓國瑜到哪裡都是大進場，夜店臨檢也變成年輕人粉絲見面會，各地活動Live都是非常可怕的人潮。韓國瑜若選2020總統，是否會超越馬英九當年選總統的765萬票紀錄？有沒有可能選到最後，全台灣只討論韓國瑜能不能超過馬英九障礙（765萬多票的超級歷史紀錄），因為第二名差太遠了。因為依照這種到哪裡都萬人空巷的氛圍，好像很有機會刷新得票新高。

部分鄉民認為韓會超越馬：「韓總最少也有800萬票。」、「挑戰800萬！！」、「超越765應該不是問題，只是不知道能衝高到多少。」、「一定會。」、「我覺得可以，但不會多太多。」、「不過我這輩子就投過兩次票，明年韓出來，我一定出來投。」

也有人則認為韓不會超越馬：「很難，就算韓跟馬一樣紅，但扁末期聲勢比小英還糟糕。」、「小英再爛也就是爛而已 不像扁家一堆案子。」、「2008當時的馬白到發亮，又長的帥，DPP當時也沒一堆網軍抹黑。」、「不可能，如果是三腳督，有500萬就很了不起了。」、「馬當時是大順風，而且是藍綠對決，韓不可能突破。」

2008年總統大選，國民黨總統、副總統候選人馬英九 、蕭萬長，以765萬8724票、58.45%的得票率，大勝民進黨候選人謝長廷、蘇貞昌的221萬3485票。馬英九狂勝765萬票，也是目前為止最高的得票紀錄。

(中時電子報)