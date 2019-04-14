美國PGA高球巡迴賽年度四大賽之一的美國名人賽，台北時間今晚就要進入第四回合，由於氣象預報指出比賽場地奧古斯塔球場，在當地時間下午會下大雨，大會調整最後一輪分組出發模式，改成三人一組，並於第1洞和第10洞同時開打。

尋求繼2008年美國公開賽冠軍後，個人首座四大賽金盃的美國名將「老虎」伍茲，前三回合打完，以總計低於標準桿11桿的205桿與同胞費諾（Tony Finau）並列第二，僅落後領先者莫里納利（Francesco Molinari）2桿，第四回合就要看三人同組角逐象徵名人賽冠軍的「綠夾克」。

談到對最後一回合的看法，伍茲說：「肯定會跟以往很不一樣的，要在兩個洞同時開打，又是三人一組，感覺跟過去在奧古斯塔比賽不同，不過我也記得看過尼克勞斯（Jack Nicklaus）在第9洞結束最後一天比賽的畫面，既然開了先例，那也沒什麼差別了。」

伍茲生涯曾四度穿上「綠夾克」，今年要挑戰個人第五座名人賽冠軍，如果順利，他在名人賽封王次數將僅次於尼克勞斯的6次，獨居賽史第二，而伍茲上一次在名人賽奪冠，是2005年的往事。

(中時電子報)