善化圖書館14日早上舉辦寶寶爬行比賽，吸引不少親子參加，場面逗趣熱鬧。（劉秀芬攝）

台南市善化區公所為提供區民假日正當休閒活動，鼓勵親子閱讀及促進家庭關係，特於14日上午於善化圖書館舉辦寶寶爬行比賽，吸引近百名親子來參加，許多家長搬出玩具、零食、手機來吸引寶寶注意，有的寶寶勇往直前，有的快到終點又往回爬，讓家長窮著急，十足趣味讓現場笑翻天。

善化區公所表示，每月都會舉辦1至2場活動，每年總計約20幾場活動，活動內容多元，涵蓋各族群主題，例如親子手作DIY、社區樂齡族演講及健康食蔬果演講等。

14日的活動一開始先邀請大受歡迎的Happy姊姊來說故事，帶領親子們一起快樂扭一扭。報名踴躍的寶寶爬行比賽分為爬爬樂及搬搬樂兩種，各組前3名並頒發精美禮物，搬搬樂小小孩組第1名於3分鐘內搬了高達100多本，數量驚人。公所也特別增加最佳造型獎，選出各組1名精心打扮的可愛寶貝。

一名住安定的張太太於臉書得知此活動，早早就幫10月大的兒子報名參加爬行比賽，無奈從比賽開始到結束，寶寶始終坐在出發線不肯移動，讓爸爸媽媽好氣又好笑。

善化區區長方澤心表示，寶貝的成長只有一次，參與活動的點點滴滴是長大後美好的回憶，公所後續每月搭配節慶，至少有1場手作活動，5月即將推出母親節說故事、手作DIY活動，歡迎親子一起來同樂。

(中時 )