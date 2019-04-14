台南大學附小與七股樹林國小、將軍鯤鯓國小3校學童前往高雄田寮與燕巢月世界辦理泥岩戶外教育課程，學生用自製坡度計測量月世界蝕溝的坡度。（劉秀芬翻攝）

台南大學附小彩虹斑馬志工隊配合南大教育學院大學社會責任計畫（USR），與七股樹林國小與將軍鯤鯓國小辦理泥岩戶外教育課程，3校53位師生到田寮與燕巢兩地的月世界及泥火山惡地地形探索。

南大附小指導老師張景傑表示，為了驗證月世界地表鬆軟易受雨水沖蝕的特性，指導學生利用紙卡、棉線及迴紋針自製坡度計，在彩虹斑馬志工隊協助下，參加泥岩戶外教育課程的小朋友們以自製坡度計測量月世界蝕溝的坡度，並利用溫度計量測泥火山溫度，小朋友直說大自然就是最好的地質教室。

南大附小黃以旋同學說，在一片灰白色的月世界發現黑色帶狀泥岩，老師說因斷層摩擦泥岩而形成黑色斷層泥，此地可能有斷層。南大附小學生常乃文說，他以自製坡度計測量蝕溝的坡度，多半在40至60度，與手機APP測量結果相符。

「在28度氣溫下，實際測量泥漿分別是25度和38度，真是太神奇了。」泥火山冒起滾滾的泥漿，讓小朋友聯想到滾燙的熱水，樹林國小學生黃筱晴起很大的勇氣才敢把手指頭放入泥火山的泥漿裡，沒想到一處是冰涼，而另一處卻是溫溫的，感覺非常神奇。

鯤鯓國小校長方陽昇表示，此次戶外教育課程著重於月世界與泥火山的地質觀察與記錄，帶領學童探索及體驗大自然。樹林國小校長李貞慧說，透過一連串的觀察與發表可培養學童敏銳的觀察力與表達力，感謝台南大學USR計畫支援偏鄉共學。

(中時 )