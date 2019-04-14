面對球隊5連敗，富邦悍將總教練陳連宏今天調整棒次，將剛拉上一軍的高孝儀和林威廷擺在前2棒，除此之外先發陳仕朋喜收生涯首勝、戴培峰生涯首安出爐，隊長林哲瑄更是敲出本季首轟和4打點，幫助球隊以8比4擊敗Lamigo桃猿，鑼總歸功於球員們：「改棒次效果不錯，主要是選手們夠拚。」

賽前富邦悍將打擊成績無論是安打數、全壘打數、打擊率和上壘率皆在4隊敬陪末座，今天調整先發陣容後收到好效果，「因為王正棠受傷，影響到前面棒次的上壘率，所以今天換上兩個速度快打前2棒，效果不錯。」

同時恭喜陳仕朋終於收下生涯首勝，認為他投得一場比一場好，主要是今天投捕先搶好球數成功，肯定他控球的位置很好。

而富邦悍將在第7局，2人出局、一二壘有人的情況下，選擇敬遠藍寅倫，讓歐書誠面對今天有長打表現的陳俊秀，鑼總解釋：「主要是考量到藍寅倫近況很好，加上陳俊秀是右打，才會選擇抓他。」

(中時電子報)