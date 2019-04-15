新北市永和區智光商工創立於1965年，由已故董事長南亭大師籌創，為紀念自己的師父鎮江焦山智光大師，定校名為「智光」。（葉書宏翻攝）

新北市永和區智光商工創立於1965年，由已故董事長南亭大師籌創，為紀念自己的師父鎮江焦山智光大師，定校名為「智光」。校長陳炳輝表示，由於是佛教辦學，創校至今在高一課程中規畫「生命教育」課程，藉此培育學生品德教育。

據了解，南亭大師於1965年在善導寺主持籌備智光商工學校會議，為求早日完成建校的壯舉，當時發起百元樂捐運動，徵求各界協助，以積少成多方式，完成貢獻社會的事業，為紀念其恩師智光大師，才將該校命名為智光，發揚佛教慈悲大愛的精神。

陳炳輝表示，目前共有表演藝術科、資料處理科、餐飲管理科、電子科、觀光事業科、資訊科、機械科、美工科、多媒體設計科等9科系，「生命教育」課程為該校特色之一。

「生命教育」課程著重於學生生活管理、自主能力、生活體驗等多元內容，另外，為符合108課綱、跨領域時代來臨，積極培養學生第二專長、社團專長等，讓學生可以跟上時代潮流，考取相關職業證照。

學務主任孫翊淳補充說，「生命教育」課程會邀請法師來學校授課，透過佛教經典等小故事，啟發學生對於體諒、包容、關懷、自律等的具體作法。她強調，雖然是佛教辦學，但從不強迫學生的宗教信仰或吃素，反而是藉由經典、佛堂等，啟發學生的思維。

值得一提，該校每年會提前歡慶釋迦牟尼佛誕生日，透過生命教育課程，全校學生一周內輪流至校內佛堂祝禱，期盼學子求得智慧法水外，內心也獲淨化慈悲，培養更好的品性。

(中時 )