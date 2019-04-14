一年一度的新營藝術季14日在新營文化中心廣場及綠川廊道展開，還有熱鬧的花鹿路市集。（劉秀芬攝）

一年一度的新營藝術季14日在新營文化中心廣場及綠川廊道展開，開幕活動由奇巧劇團帶來孫悟空大戰虎克船長的歡樂劇情，現場的大朋友和小朋友看得笑聲不斷，綠川廊道一長串的花鹿路手作市集也吸引許多民眾來血拼。

今年新營藝術季活動豐富多元，即日起至5月26日熱鬧展開，節目類型橫跨戲劇、舞蹈、音樂與講座等，開幕活動免費的兒童劇團演出吸引眾多親子擠爆新營文化中心廣場及四周空地。

新營國小附設幼稚園特別於花鹿路手作市集推出說故事、堆積木活動，並讓小朋友與家長到公園裡與花鹿雕像合照打卡，就送花鹿餅乾，許多親子也趁機到公園走走逛逛。

此外，今年藝術季以「銀齡風潮，在地主張」為主軸，特地訴求樂齡文化平權，不但有在地團隊，更找來日本知名的銀髮素人劇團、台南的社區劇場演出，希望透過這些不同的類型的銀齡劇場演出，吸引更多樂齡朋友進劇場來看戲。

本次藝術季另有一大亮點，文化局特邀國際知名劇場人姚立群老師親自規畫指導，要將一群銀髮素人打造成專業演員，並在藝術季期間擔綱演出自製節目《新營，快到了》，以在地故事出發，演繹出屬於新營人的共同記憶。

(中時 )