正在美國訪問的韓國經濟副總理兼企劃財政部長官洪楠基13日同美國財長姆努欽舉行會晤，雙方針對兩國商貿、外匯政策、對伊朗制裁、朝鮮問題等深入交換意見。

據韓聯社報導，針對美國商務部今年2月向白宮提交的汽車關稅報告，洪楠基呼籲美國將韓國汽車排除在美方加徵關稅對象之外。姆努欽則指出，美方理解韓方提出要求的立場，該事宜雖尚未得出結論，但美方將其對韓美貿易關係的重要性加以妥善解決。

對於美國財務部即將發佈的匯率報告，洪楠基強調了韓方為提高外匯政策透明度所付出的努力和對美貿易順差減少等情況，希望美方在匯率報告中對此加以反映。洪楠基還呼籲美方在延長韓國進口伊朗原油豁免制裁相關磋商中積極考慮韓方立場。雙方還商定在朝鮮問題上保持密切溝通和合作。

另外，洪楠基當天同瑞士經濟部長帕爾莫蘭舉行會晤。帕爾莫蘭指出，需要修訂和彌補韓國和歐洲自由貿易聯盟（EFTA）2006年簽署的自由貿易協定。洪楠基則表示，韓國和EFTA聯合委員會將回顧此前的成果和落實情況同有關部門就此進行討論。

(旺報 )