澎湖縣志清國中。(圖/陳可文攝)

澎湖縣志清國中。(圖/陳可文攝)

先總統蔣公，本名蔣中正、字介石，但他還有個鮮為人知的學名叫「蔣志清」；當年國民政府撥遷來台，大力推廣普及教育並廣設學校，各級學校為感念恩澤多選擇以其名命校，全台灣唯有澎湖縣志清國中及台北市志清國小兩所學校以「志清」命名。

澎湖志清國中現任校長王世桓與學校因緣深遠，不僅是創校第2屆的畢業校友，爾後回母校擔任校長，去年退休後又獲縣府禮聘再回任，名符其實最正港的志清人。

王世桓表示，志清國中前身是湖西國中沙港分部，民國64年奉准獨立設校，當時學區包括湖西鄉沙港、鼎灣、東石、中西、潭邊、許家6個村落，最初成校命名「六合」、「志清」2擇一，因為感念蔣公推動九年一貫教育，最後投票定名「志清國中」。

志清國中草創首屆有261名學生，近年來澎湖出生率低及人口外流嚴重衝擊，學校逐漸沒落式微、學生人數銳減，尤其民國93、94、95學年度居然連續3年名列全國國中學生人數最少的迷你學校，一度僅剩下12名學生，這些年校方力挽狂瀾，終於頹勢稍稍趨緩回溫，現有25名學生。

志清國中的特殊校名深具意義，全校師生與有榮焉；多年前旅外傑出校友陳清汶事業有成回饋母校，慨然捐贈了5公尺高並銘字「永懷領袖」的蔣中正泥座塑像，不惜重金遠從台灣海運寄送到學校，莊嚴肅穆雕像安置在校園內已長達17載，這是志清國中最引以為傲的代表性地標與精神象徵。

(中時 )