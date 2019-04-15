李金英表示，招牌鍋貼好吃的秘訣就是食材新鮮、用料簡單。(圖/陳可文攝)

每顆鍋貼都是純手工製作的麵皮，顆顆外皮香脆。(圖/陳可文攝)

偏鄉離島澎湖也能吃到最道地的中國美食「鍋貼」，來自中國大陸的台灣新住民李金英承襲了媽媽北方人麵食的好手藝，在澎湖開了家「回味天津小籠湯包店」，招牌的小籠湯包及鍋貼都一級棒，澎湖鄉親好口福。

大陸江西人李金英漂洋過海遠嫁到台灣澎湖，當年對這蕞爾小島的印象只有「外婆的澎湖灣」一首民歌，安身立命這一待17年了。

懷念媽媽的天津家鄉麵食好味道，李金英繼承了一手推好麵的工夫，更相中歷史悠久享譽國際「天津狗不理包子」的響亮知名度，於是偕同夫婿接連開了包子饅頭店及「回味天津小籠湯包店」。

鎮店招牌小籠湯包及鍋貼都是老饕們最愛的美食，取用金華火腿熬製高湯作為蒸煮小籠包的湯底，一脈傳襲正宗天津包子的口味；特製的脆皮鍋貼也獨樹一格，外型不同於台灣傳統的長條鍋貼，更類似煎餃形狀，李金英強調這才是最道地的中國北方美食鍋貼。

李金英表示，招牌鍋貼好吃的秘訣就是食材新鮮、用料簡單，內餡只有豬絞肉及高麗菜或韭菜；至於鍋貼生煎過程，下鍋的麵粉水調和比例及火候控制很重要，尤其每顆鍋貼都是自己純手工製作的麵皮，自然顆顆外皮香脆、內餡Ｑ嫩、讚不絕口的好滋味。

短短兩年「回味天津小籠湯包店」的小籠湯包及鍋貼打響名氣，更一舉勇奪澎湖13省眷村特色小吃最佳口感獎，贏得最熱烈掌聲。

店名：回味天津小籠湯包店

地址：澎湖縣馬公市光武街3號

電話：06-9265828

營業時間：上午11點至晚上8點

價格：脆皮鍋貼（11顆）100元、鮮肉湯包 （10顆）80元

(中時 )