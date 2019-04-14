2019華國三太子國際男子網球挑戰賽今天進行單打及雙打決賽，第一次來台灣參賽的奧地利選手諾瓦克（Dennis Novak）以6：2、6：4輕取烏克蘭選手斯坦高夫斯基（Sergiy Stakhovsky），贏得個人生涯首座ATP挑戰賽單打冠軍。

諾瓦克只花1小時就收下冠軍，賽後開心說：「很高興能在台灣拿下人生第一座挑戰賽單打冠軍，過去一周對我來說相當特別，無論是大會官方用心舉辦這麼棒的賽事，或是台灣濃厚的人情味，這一切都讓我永難忘懷！」

新一周的世界排名諾瓦克也將前進到個人新高的122名，接下來他計畫至中國大陸安寧參加紅土挑戰賽，再回到歐洲備戰紅土賽季，除了希望保持身體健康挑戰比賽，也放眼今年世界排名可以拚到百名內。

印度男網選手巴拉吉和以色列選手埃利希第一次合作就奪冠，兩人計畫短期內繼續搭配參賽。（海碩整合行銷提供）

至於稍早雙打決賽，昨天擊敗台灣好手謝政鵬組合的印度巴拉吉（N.Sriram Balaji）/以色列埃利希（Jonathan Erlich），全場化解了6個破發點危機，以6：3、6：2擊退荷蘭亞倫斯（Sander Arends）/奧地利維斯保恩（Tristan-Samuel Weissborn），首度搭配就帶走冠軍。

巴拉吉和埃利希初搭配就奪冠，兩人打算短期內繼續合作，下一站是韓國ATP挑戰賽。

(中時電子報)