昨天(13日)才從12分落後逆轉取勝的裕隆納智捷，今天把逆轉難度再提高，順利克服上半場一度落後15分頹勢，終場76比73險勝金門酒廠，3勝0敗挺進20日在彰化體育館舉行的季後賽第2輪，對手將是例行賽戰績第1的富邦勇士。

裕隆此役贏得如此辛苦的主因，在於夏普、瓊斯兩名洋將上半場發揮失常，才讓裕隆一路處於苦追窘境，裕隆執行教練李啟億說：「老外進入狀況太慢，尤其是瓊斯還喊很累，幸好我們本土球員幫忙撐住，這場完全是靠本土贏球的。」

打到最後3分05秒，金酒還以73比69領先，卻從此再也沒有取分，反觀裕隆先靠呂政儒投進兩分球，接著林力仁最後2分21秒投進超前三分球，從此保持領先到比賽結束槍響，金酒雖把最後一擊設計給佐藍，他卻三分出手落空。

「我想林力仁來到我們球隊，就是扮演放冷箭的定位射手角色，加上他出手把握性高，所以才會常在關鍵時刻幫助我們得分，」李啟億說，「至於此役只拿4分的瓊斯，在賽後主動告知我們，他的狀態確實欠佳，接下來只能讓他調整。」

面對富邦有否任何計畫？李啟億說：「就是努力改善首輪缺失，我相信壓力在對手身上。」攻下全隊最高20分的「男模」呂政儒強調，「如今沒有一隊是好打的，只能且戰且走，我也沒去多想什麼裁判尺度問題，反正刷卡刷富邦嘛！」

少了主控于煥亞的金酒，則以佐藍21分最高，蘇奕晉也拿18分，塞勒12分、16籃板，金酒執行教練吳俊雄表示，球員都盡力了，卻沒法突破下半季的低潮，「這一季很奇妙，我們戰績先衝上去又掉下來，如今又在首輪淘汰了。」

(中時電子報)