嘉義縣政府14日在太保市南新國小舉辦「2019年嘉義縣潑水節嘉年華」讓離鄉背井的新住民朋友一解鄉愁。（張亦惠攝）

每年4月13日到15日是柬埔寨、寮國、泰國、緬甸人的新年，繫紅線、抹粉、迎仙、潑水，這是他們的傳統新年習俗，嘉義縣政府14日在太保市南新國小舉辦「2019年嘉義縣潑水節嘉年華」，讓離鄉背井、在台灣生根發展的新住民朋友一解鄉愁，嘉義縣長翁章梁也到場與大家同樂，現場自來水滿天飛，好不熱鬧。

為讓民眾對東南亞文化有深度了解，主辦單位安排大家彼此繫紅線、抹粉，還在廣場圍著花壇以傳統舞蹈迎仙，潑水活動才是最後高潮，使用純淨的清水潑灑對方，祈求洗去過去一年的不順利，為新的一年祈福，彼此綁上紅線代表分享祝福，重新出發並帶來好運。

翁章梁在現場玩得不亦樂乎，拿起水瓢就往四面八方潑，翁表示，真正的多元是建立在彼此的了解與尊重，在不同的國家，移民族群可以保留自身文化，與其他地區的的文化和平交流，表現出嘉義人對多種文化的友善。

嘉義縣社會局指出，截至今年3月，嘉義縣新住民人數有1萬3,138人（新住民配偶5691人、大陸港澳配偶7447人），有逐年增加趨勢，越來越多新住民朋友加入，讓嘉義呈現更多元的族群風貌。

(中時 )