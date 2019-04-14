近日正舉行「金馬奇幻影展」從4月12日到21日，其中今（14）日演出的《樂來越愛你》(K歌場)，眾多演員將在電影放映時，上台唱跳劇中歌舞，並希望台下觀眾也一起同樂。找來曾在《九降風》與《鑑識英雄II正義之戰》的男星沈威年演出，沈威年透露其實從學生時代就有舞蹈底子，也有多部舞台劇經驗，更曾靠跳舞讓學生妹尖叫。

沈威年曾在《九降風》中嶄露頭角，今（14）日在金馬奇幻影展也有出色表現。（圖／記者李家穎攝）

沈威年接受《中時電子報》專訪談到，這次接下金馬奇幻影展的邀請，感到相當榮幸與緊張，他表示他們會在男女主角在停車場旁的長椅畫面時出場，隨著男女主角唱起歌舞，他們也會在電影院現場唱跳起來，歡樂的氣氛也讓影迷們一同「K歌」，所以才叫「K歌場」。

他透露學生時期就曾參加街舞社，長相酷似陳冠希的他，一跳起舞來十分受到女同學歡迎，每次表演台下總是一群女生尖叫，跳舞也成為他的把妹招式之一。

沈威年也透露學生時期曾靠著跳舞撩妹。（圖／記者李家穎攝）

有不少演出經驗的他，先前也曾在台灣首部BL搖滾音樂劇《新社員》中演出，對歌舞類型的舞台劇並不陌生，不過他最讓人印象深刻的演出則是在電影《九降風》中飾演的林博助；近期也在中視《鑑識英雄II正義之戰》和邵雨薇有精彩對手戲，另外在中天《最佳利益》中和男主角鍾承翰飾演學長學弟的法官角色，挑戰多部不同面向、亦正亦邪的演出，都讓他樂在其中。

沈威年（右1）也在近日播出的中視《鑑識英雄II正義之戰》中與邵雨薇（右2）有精彩對手戲。（圖／資料照）

(中時電子報)