有6名寶寶拿到九華山地藏庵致贈的金鎖片。（張亦惠攝）

九華山地藏庵自2015年11月起設置「祈子燈」，信眾熱絡奉點，祈願註生娘娘德被眾生，地藏庵為祝賀祈子如願之信眾，特別在14日 註生娘娘聖誕前夕舉辦「999純金鎖片致贈活動」及「地藏庵盃」寶寶爬行趣味大賽來增加親子趣味，共有6名寶寶獲得金鎖片，26位寶寶參加比賽，盼藉此提升生育率。

黃俊森表示，由於少子化嚴重，地藏庵為回饋社會，特別致贈純金鎖片，只要在地藏庵註生娘娘殿奉點「祈子燈」，祈子如願之後，自點燈之日起算10個月至1年10個月內生育子女者，致贈金鎖片1只。

昨日26名寶寶參加爬行比賽，現場妙趣橫生，有的寶寶一下衝到終點，有的卻一動也不動，家長也笑得開心。九華山地藏庵表示，未來還要策畫一連串親子同歡的活動，如註生娘娘平安收涎日、幼兒體適能運動會等，讓嘉義市民可有更多的親子互動同樂時光。

嘉義市民政處長劉美鳳指出，少子化已成國安問題，特別感謝地藏庵董事長黃俊森舉辦此活動，除了讓市民親子同樂外，還希望藉此鼓勵生育，劉也指出，寶寶透過爬行比賽有助於視聽覺、空間位置感覺、平衡感覺的發育，促進身體的協調，對發育很有幫助。

劉美鳳進一步強調，因應少子化的政策，市府目前有每胎8000元、雙胞胎1萬8000元及3胞胎以上三萬元的生育津貼及新設公托中心，5月19日也將與地藏庵共同辦理「月老來做媒．相約520」未婚聯誼，讓單身民眾能找得到好伴侶。

(中時 )