薛之謙今演唱會邀吳宗憲合唱。（IME提供）

薛之謙今晚在小巨蛋開唱。（IME提供）

薛之謙的「摩天大樓」演唱會，14日邀吳宗憲合唱〈屋頂〉；兩人同是歌手成功跨界綜藝，吳宗憲說：「一般會唱歌嘴巴又犀利的不多，薛之謙長得那麼帥己經不得了了，老天爺還讓你那麼會寫歌。」接著搞笑說：「他寫歌的功力...已經不在我之下了！」兩人隨後故作甜蜜，男男牽手清唱一小段〈永保安康〉。

吳宗憲今不改搞笑本色，誇薛之謙〈屋頂〉唱得比原唱溫嵐有感覺，吳說：「昨天Hebe今天我（當嘉賓），有沒有開心！那麼接下來半個鐘頭都讓我個人在這裡（表演）好了。」薛聽聞笑喊：「要命啦！見鬼啦！」趕緊送吳下台。

薛之謙首攻蛋！ 邀Hebe當嘉賓合唱「演員」

薛之謙今晚第二場演出心情明顯放鬆，話也多了不少，唱完〈曖昧〉，他開玩笑表示身體不適：「其實我今天有點落賽（台語），但還沒到剉賽。」唱〈認真的雪〉前，現場落下紙花而非第一場的泡沬，他笑喊：「怎麼像撒紙錢，奔喪嗎！」聽聞曾有歌手早上6點在小巨蛋開唱，薛之謙難以置信地說：「我的天這麼早，盧廣仲是嗎！我下次來開凌晨3點的好不好。」

為體恤歌迷周一上班上課，今提前於下午5點半開唱，薛之謙不時貼心問觀眾餓不餓，「我以為你們今天會帶火鍋來邊看邊吃」，好奇說：「台北的朋友不用吃飯（晚餐）嗎，周日（提早）可以理解，但不吃飯嗎？工作人員跟我說觀眾會『看完再吃』，我心想不對啊，為了趕捷運提早唱，結果你們看完還吃？『吃個屁啊』！」笑翻全場。

(中時 )