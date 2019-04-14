民進黨台南市第1選區立委初選參選人李退之14日上午於新營成立競選總部，邀請紅久社會關懷協會理事長也是前海基會董事長的前立委洪奇昌、陸一特總會長鄭正直、水利會會長楊明風，及多個青農、農漁畜牧團體相挺，現場熱鬧滾滾。

洪奇昌致詞時表示，李退之學經歷完整，還在台大政治系就讀時即投入台灣民主改革道路，歷任國會助理、台南縣府一級主管、民進黨林佳龍祕書長辦公室主任、教育部政次辦公室主任及兩屆台南直轄市議員、農委員會副主委，在新世代中，歷經中央、地方及政黨等完整行政歷練及民意代表經歷。

洪奇昌也提到，第1選區民進黨的初選非常激烈，4名參選人都非常優秀，但就像股票投資一樣，要投資有未來及可長期成長的公司，才可長長久久，李退之在農委會將近一年半的歷練，有豐富中央行政經驗，絕對能為第1選區農業發展帶來正面的幫助。

李退之表示，今年元月與前行政院長賴清德一同辭職，回鄉繼續為鄉親打拚，並投入郭國文立委初選，就是因為希望可以讓優秀的人才進入立法院，郭國文勝選後才開始自己的競選活動，爭取自己故鄉的鄉親認同，在民進黨的初選勝出。

(中時 )