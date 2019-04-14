高雄市長韓國瑜訪問洛杉磯，談到過去3任總統都是台大法律系畢業，經濟和競爭力基本上已殘廢，強調執政者應以人民為本。馬辦回應歡迎一起為經濟找出路。

根據中央社報導，韓國瑜昨天在洛杉磯出席全球玉山科技協會舉辦的經濟論壇，主題是「點亮高雄，創新經濟」，與幾名創投家、科技業執行長對談，在記者會上岔題談到台灣政局。

一名記者問韓國瑜甚麼是「韓流現象」？韓國瑜說：「韓流就是一個代名詞，關鍵是民心思變。」

韓國瑜表示，去高雄時間並不長，將近90萬張選票投在身上，就是懷抱著一個希望，「希望韓國瑜當市長，帶來高雄的改變，因此我們把這個現象簡稱為韓流」。

他表示，這場選舉帶來的啟示是台灣的政治人物如何執政很重要，「過去那種廉價的扣帽子式意識形態選舉，應該要被淘汰」，例如平時不燒香，選舉到了就扣帽子。

韓國瑜接著說，過去3任總統都是台大法律系，這3任總統幹完，台灣的經濟和競爭力基本上已經殘廢了。

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韓國瑜說：「過去20多年來，台灣鬼混很厲害。我這一趟去了新加坡、香港、澳門感觸特別多，20、30年前台灣是老大，南韓都拋在我們後面。」

韓國瑜提醒台灣政治人物，「一定要以人民為本，不是在權力這兩個字打轉，不停用抹黑造謠獲得政權」。

針對韓國瑜的談話，前總統馬英九辦公室表示，馬英九在總統任內先後遇到百年罕見的金融危機及歐債風暴，但在執政團隊努力下，台灣經濟度過難關，維持優於各國平均的成長；更排除萬難簽訂「海峽兩岸經濟合作架構協議」（ECFA），500多項零關稅至今加惠台灣產業。

馬辦表示，有鑒於民主進步黨2016年執政至今，台灣經濟再陷低潮，人民都感於經濟活力不若馬政府執政時期。馬英九基金會將於本月底舉辦「突破困境、迎接挑戰」重振台灣競爭力研討會，歡迎韓國瑜撥冗出席，共同為台灣經濟找出路。

(中時電子報)