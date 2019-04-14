大甲媽9天8夜遶境之旅將進入尾聲，預計15日回鑾台中，晚間駐駕清水朝興宮，台中市清水警分局表示，由於明天適逢上班日，為免夜間擾人清夢，特別呼籲媽祖信眾及沿線接駕陣頭勿燃鞭炮，讓媽祖溫柔慈悲之心發揚光大。

清水警分局指出，大甲媽回鑾勤務，將布下重兵警力，全力維護媽祖鑾轎安全，各陣頭宮廟勿發生搶轎情事，避免推擠衝突衍生擦槍走火鬥毆事件，警方將加強蒐證錄影，遇有衝突即刻依法逮人送辦，呼籲勿以身試法，警方執法絕不手軟。

(中時 )