大甲媽明進入清水 警籲勿放鞭炮別搶轎 20:412019/04/14 中時 陳淑娥 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 大甲媽即將回鑾，清水警方呼籲陣頭別衝突。圖為出城時的約制畫面。（陳淑娥翻攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 大甲媽9天8夜遶境之旅將進入尾聲，預計15日回鑾台中，晚間駐駕清水朝興宮，台中市清水警分局表示，由於明天適逢上班日，為免夜間擾人清夢，特別呼籲媽祖信眾及沿線接駕陣頭勿燃鞭炮，讓媽祖溫柔慈悲之心發揚光大。 清水警分局指出，大甲媽回鑾勤務，將布下重兵警力，全力維護媽祖鑾轎安全，各陣頭宮廟勿發生搶轎情事，避免推擠衝突衍生擦槍走火鬥毆事件，警方將加強蒐證錄影，遇有衝突即刻依法逮人送辦，呼籲勿以身試法，警方執法絕不手軟。 (中時 ) #清水 #媽祖 #大甲媽 #警分局 #清水警分局 也許您會感興趣 推薦閱讀 中山警分局收賄案 再1警到案 00:132019/04/10 台中警分局長大風吹 6人異動 04:102019/04/10 隨大甲媽遶境 柯腰痠朱中暑 04:102019/04/10 大甲媽、白沙屯媽 遶境巧同路線 04:102019/04/10 大甲媽遶境掀風潮 逾6萬信眾參拜 16:032019/04/10 大甲媽駐駕南港 善心人士認桌平安宴助弱勢 13:012019/04/10 大甲媽遶境衝突多 警政署：警力動員滿吃緊 15:522019/04/10 大甲媽北巡駐駕 信眾穿全套遶境服裝參拜 16:122019/04/11 大甲媽駐駕南港 信眾有感 大讚靈驗 17:022019/04/11 高市警新團隊上路 李四川語出驚人 17:192019/04/12 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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