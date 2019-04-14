蔣子安與呂俊銘情同父子。（中華民國電影攝影協會秘書長呂俊銘提供）

曾製作中視《晶晶》、《母親》、《長白山上》等膾炙人口戲劇，並榮獲8座電視金鐘獎的編劇、製作人蔣子安，3月23日因病辭世，享耆壽93歲，14日舉行告別式，包括前中視總經理朱宗軻、中華影視聯合總會理事長楊芸蘋、中華民國電影攝影協會秘書長呂俊銘、導播劉應鐘等人都前往致哀，藝人今子嫣也在現場為蔣爸演唱《長白山上》主題歌曲。

一生傳奇的蔣子安，16歲入伍擔任前總統蔣中正的小侍衛，當年在重慶林園值勤時曾見證當時蔣中正與毛澤東二人散步時的對話，他2016年接受世新大學訪問，在電視業經典人物口述歷史ㄧ書中有過這麼一段訪談詳記載：蔣中正請毛澤東岀來選總統，毛澤東笑回蔣中正「委員長，己所不欲，勿施於人」，二人哈哈ㄧ笑後離去。

蔣子安後來到了台灣，離開軍職後進中視服務，擔任編劇與製作人，奠定當年中視戲劇王國地位，他著名的作品包括《晶晶》、《長白山上》、《母親》、《戰國風雲》等，退休後還是不斷寫作，作品如《兩岸楊柳》、《夕陽情挑》、《海嘯嬌娃》，有些作品已被影視界看中，正在籌拍電影，其最後完成的小説作品《蔣家媳婦》敘述他的母親當年含莘茹苦的故事，頗具時代背景與正能量意義。

(中時 )