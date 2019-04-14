宋慧喬簽約王家衛公司 澤東牽線參加金像獎 20:452019/04/14 中時 潘鈺楨 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 宋慧喬將經紀約簽給澤東。（翻攝自臉書） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 韓國女星宋慧喬14日擔任第38屆香港電影金像獎頒獎嘉賓，與劉德華一起頒發最佳電影獎，她一身Ｖ領黑色禮服搭配鑽石項鍊，閃耀動人。首次參與金像獎，她表示自己從小看了很多香港電影，是道地港片迷，很期待未來會有機會合作。 據知宋慧喬的金像獎之行是由王家衛的公司澤東電影從中牽線促成。宋慧喬曾參演《一代宗師》，與王家衛合作後结下了深厚友誼，這次簽約也代表未來有望參演更多中國電影。 (中時 ) #金像獎 #宋慧喬 #王家衛 也許您會感興趣 推薦閱讀 黃秋生癱瘓演技拚金像獎 吳鎮宇笑言：輸給他的頭 19:382019/04/10 王晶神秘女伴「上下齊開」快走光！露半球搶鏡金像獎 18:302019/04/14 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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