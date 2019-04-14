韓國女星宋慧喬14日擔任第38屆香港電影金像獎頒獎嘉賓，與劉德華一起頒發最佳電影獎，她一身Ｖ領黑色禮服搭配鑽石項鍊，閃耀動人。首次參與金像獎，她表示自己從小看了很多香港電影，是道地港片迷，很期待未來會有機會合作。

據知宋慧喬的金像獎之行是由王家衛的公司澤東電影從中牽線促成。宋慧喬曾參演《一代宗師》，與王家衛合作後结下了深厚友誼，這次簽約也代表未來有望參演更多中國電影。

(中時 )