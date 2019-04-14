國防部心戰大隊今天介紹心戰作業車及戰時文宣品，臨時記者會由國防部文宣心戰處長樓偉傑少將主持，並由心戰大隊長王上校簡介相關的心戰設備。

王上校表示，戰時心戰文宣品的製作選材是多樣化的，從食品外包裝到各種隨處可見的民生用品，都是心戰文宣品可運用的素材，這次在第三屆全國高中儀隊初賽，運用食品外包裝設計所展出的文宣品，就是要凸顯心戰作業車的能量。

心戰大隊推出心戰食品，包括將泡麵、巧克力餅乾、牛奶糖、蛋捲等，都是市面常見產品改製，並將包裝印上簡體字文宣，要共軍別抵抗，快投降。這些食品包裝完全不見原廠商名，軍方只是示範戰時心戰作為，戰時不論任何物資，都可作為心戰之用。

這類心戰宣傳食品與市售食品相同，外裝印上簡體字與投降步驟，包括放下武器、雙手舉高、持此盒向我軍投降、回家團圓等，在戰場上發放，讓撿到的共軍快快向我軍投降。

(中時 )