羅志祥、愷樂主持的八大《娛樂百分百》推出新單元「大腦開機吧」，想要證明藝人也有聰明的一面！日前新單元開錄，愷樂比賽前就大讚羅志祥是「腦性男」，意指他「大腦很性感，非常聰明又有智慧」，但在進行搶答過程中，一組挑戰者請羅志祥給予提示，他竟在提示裡直白講出答案，讓對方輕而易舉作答拿分，「腦性男」破功，笑翻現場！

愷樂說，近年流行一個新名詞叫「腦性男女」，形容大腦很性感的人，他們擁有聰明及智慧的腦袋，而藝人則常被外界認為不是腦性男女，是花瓶。羅志祥反而覺得演藝圈有很多的高材生，這個新單元就是要打破以前對藝人的既定刻版印象。

在進行第一階段按鈴搶答時，主持人發問「《延禧攻略》以清朝乾隆年間作為時代背景，請問清朝在位最久的皇帝是誰？」聽完四個皇帝選項，荳荳那一組難以抉擇，只好使用提示機會，並點名請愷樂幫忙。愷樂準備好開口給提示，一句「康、熙、來、了」羅志祥就氣到拿手上軟棒狠打桌面，氣呼呼說：「提示不是把答案講出來啦！」但才念完愷樂，沒想到自己也馬上犯同樣的錯。

(中時 )