美國航空巨頭波音公司，剛在自己的官網上發布了F-15EX「先進鷹」(Advanced Eagle)戰機的概念圖，這款1970年代初問世的戰機，在應用現代航電科技後，可以適應21世紀的作戰環境。美國空軍在今年的預算書裡，編列了購入8架F-15EX，未來幾年還可能再增加。

防衛部落格(Defence Blog)報導，在過去的十幾年，波音公司自費(至少50億美元)研發F-15的各種新改良項目，希望能夠延長這款問世超過40年戰機仍不過時。他們曾經試圖將F-15給匿蹤改良，稱為F-15SE寂靜鷹，雖然雷達截面比傳統F-15小了一半，然而這樣的效果仍無法與真正的匿蹤戰機相提並論，研發不算成功。波音第二次對F-15的改良，就不把重點擺到匿蹤化，而是在航電更新與增強掛載能力，這就是「先進鷹計畫」，先是得到沙烏地阿拉伯與卡達的認可，然後美國空軍也接受了這一方案。

F-15EX的座艙將採用類似F-35的全觸控螢幕。(圖/波音)

「先進鷹」將F-15原本就頗大的武器攜掛量進一步提升，武器掛架是12個空對空硬點，或15個空對地硬點，裝載荷達到無與倫比的29500磅(13.275噸)。可以攜帶全套的空對空、空對地和空對海的各種打擊武器。

雖然先進鷹放棄匿蹤外型設計，但是透過內部整合式的電子戰裝備，也能提供全方位的電戰保護，並與其他電子預警器、紅外線預警器即時通信，以提高生存能力。

此外，先進鷹會換裝推力更強大的發動機，為F-15EX提供了無與倫比的速度和加速能力，使飛行員能夠更快地到達目標。

先鷹鷹的任務電腦也會全面更新，它的核心處理器能夠處理每秒870億條指令，是目前世界最快的任務電腦，搭配全面觸控平板的座艙，可協助飛行員對環境的理解，減少工作量，使得F-15EX更好操作。

美國空軍發布了2020年財政預算，先編列8架新的F-15EX戰鬥機，以取代老化的F-15C/D，根據預算書，每架F-15EX的單位價為8000萬美元，但為了這8架戰機每一架「建立勤線路」，費用將增加到1.25億美元，並在採購的第一年內計入非經常性工程費用。

美國空軍內部對於重新購買1970年代的F-15有很多不認同的意見，然而F-35目前的量產速度，無法有效的更替因過度服勤，老化到接近不堪用的F-15C/D，因此購入F-15EX也是不得已的選擇。

(中時電子報)