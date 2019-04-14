第38屆香港電影金像獎頒獎典禮今晚舉行，紅毯星光熠熠，不僅有韓國人氣女星宋慧喬優雅出席，以《非分熟女》入圍影后的蔡卓妍（阿Sa）更穿著一襲裸粉色緊身透視裝火辣登場，讓粉絲驚艷不已，直呼原來阿Sa身材這麼好！
身為影后大熱門的阿Sa，今晚在紅毯上先以一身性感爆棚的裸色透視裝驚豔全場，胸前挖空設計讓渾圓雙峰呼之欲出，看得網友鼻血直流，留言大讚「也就這，樣的盛世美顏能hold住這件衣服了」、「我的天 阿Sa難得性感」、「阿Sa有胸了」，更有人表示阿Sa這身春意盎然的禮服，乍看激似沒穿一樣，令人看了好害羞，「為啥我有種裸奔既視感」、「是透明的嗎？？？」
由於身穿禮服緊到不行，也令阿Sa走紅毯時快要寸步難行，對此阿Sa也說因為走紅毯時下雨，所以裙子濕掉越走越重，透露進入會場後就會換成比較鬆的黃裙子，讓自己坐得舒服點。
(中時電子報)
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。