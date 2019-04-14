宋慧喬出席金像獎。(取自新浪娛樂)

阿Sa今晚超性感！（取自東網）

第38屆香港電影金像獎頒獎典禮今晚舉行，紅毯星光熠熠，不僅有韓國人氣女星宋慧喬優雅出席，以《非分熟女》入圍影后的蔡卓妍（阿Sa）更穿著一襲裸粉色緊身透視裝火辣登場，讓粉絲驚艷不已，直呼原來阿Sa身材這麼好！

身為影后大熱門的阿Sa，今晚在紅毯上先以一身性感爆棚的裸色透視裝驚豔全場，胸前挖空設計讓渾圓雙峰呼之欲出，看得網友鼻血直流，留言大讚「也就這，樣的盛世美顏能hold住這件衣服了」、「我的天 阿Sa難得性感」、「阿Sa有胸了」，更有人表示阿Sa這身春意盎然的禮服，乍看激似沒穿一樣，令人看了好害羞，「為啥我有種裸奔既視感」、「是透明的嗎？？？」

由於身穿禮服緊到不行，也令阿Sa走紅毯時快要寸步難行，對此阿Sa也說因為走紅毯時下雨，所以裙子濕掉越走越重，透露進入會場後就會換成比較鬆的黃裙子，讓自己坐得舒服點。

阿Sa演技深受肯定。(本報系資料照)

(中時電子報)