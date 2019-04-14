社會局長葉壽山說，志工是促進社會發展的力量，感謝志工的付出。（林雅惠攝）

「向全國志工致敬」活動現場有高市社福、教育、環保等志工800位。（林雅惠攝）

知名歌手陳思安。（林雅惠攝）

甜心教主蘇宥蓉。（林雅惠攝）

一代歌姬邱芸子。(林雅惠攝)

師奶殺手沈建豪。(林雅惠攝)

台語鄉土歌王七郎。(林雅惠攝)

主持人梅東山(左)、古董娘娘董育君(右)。(林雅惠攝)

由旺旺文教基金會主辦的「向全國志工致敬」活動，14日在岡山文化中心舉行，主辦單位藉由公益演唱會方式慰勞長期服務社會的志工外，也盼傳遞「今天我顧人、明天人顧我」的社服概念，希望大家都能有一顆奉獻社會的心來當志工，跟著旺旺志工行列，將愛與關懷傳送全台。

活動由百變天王綜藝主持人梅東生擔綱，並邀請演藝圈知名歌手小江惠陳思安等人帶來膾炙人口的22首經典老歌，現場有高雄市社福、教育、環保等志工800位參加，旺旺友聯保險公司贈送每位志工一個精美實用收納袋，表達主辦單位對志工們付出的敬意。

出席貴賓有旺旺文教基金會胡雪珠執行長、高雄市副議長陸淑美、高雄市教育局副局長陳佩汝、高雄市社會局長葉壽山、民政局長曹桓榮、高雄市青工總會總會長鍾易仲議員等人。

執行長胡雪珠上台致詞表示，蔡衍明愛心基金會從2015年起就成立了青年志工，希望年輕朋友也關心公共事務，讓企業出錢，青年朋友出力找尋弱勢對象，形成一個完美的結合，另也發現65歲以上老人加入志工團隊越來越多，這可以讓整個社會處處充滿愛及關懷。

社會局長葉壽山說，志工是促進社會永續發展的力量來源之一，很感謝志工們的付出。

「向全國志工致敬」演唱會從2013年至今全台演出共計87場，超過7萬名志工參加活動，這個數字雖然還不及全台105萬志工的1／10，但是旺旺會繼續努力，讓社會充滿愛與關懷。

(中時 )