彰化市天后宮入夜後參拜信眾絡繹不絕。(謝瓊雲攝)

彰化市永樂街中山路口聚集大批攤商與燈車，熱鬧滾滾已如不夜城。(謝瓊雲攝)

彰化縣警局保安科長陳朝清說明設置在勤務指揮中心的應變指揮所，透過部署的攝影球機和各大路口監視器隨時監控，針對所有重點區塊路段突發狀況，都能掌握機先迅速應變處理。(彰化警方提供)

彰化市永樂街天后宮前晚間已聚集大批大甲媽信眾等候媽祖鑾轎到來。(謝瓊雲攝)

大甲媽祖14日回鑾，從北斗到彰化市，因人潮擠爆行進超緩慢，直至傍晚才進入彰化分局轄區花壇鄉內，以往此時早已過了大埔路，但晚間9點媽祖鑾轎仍在花壇鄉白沙坑附近路段，近十點才終於進彰化市區，行程嚴重延遲5小時；彰化縣警局沿線加碼投入近2000名警力，重兵戒備嚴防衝突，警方全員已做好打「延長賽」的心理準備。

今年媽祖回鑾逢周末假日，人潮暴增，在彰化縣境內又同時有白沙屯媽祖、大甲媽和埔鹽福興「同安寮十二庄迎媽祖」，數十萬香客大批湧入，白天最尖峰時段，彰化縣中山路、員鹿路和彰水路等南北向要道全數擁塞；編制內2900多警力幾乎全員停休投入維安與交通，仍不足負荷，還得尋求保四總隊支援，大家都累到人仰馬翻。

今年回鑾彰化警力部署比來時再加碼，重點衝突路段，加派警力進駐、各區塊路口總計布置近20顆攝影球機空拍蒐證，嚴防推擠衝突發生。更首度改由3名分局長接力指揮調度，和美分局負責花壇鄉到彰化市大埔路，再由田中分局接力緊盯到永樂街天后宮，最後彰化分局負責從天后宮起駕到離轄；勤務編排將一直到15日清晨才結束。

擅長處理群眾運動的彰化縣警局長方仰寧，公開與意圖搶轎姿勢的不法份子宣戰「相堵會到」，官警們全程繃緊神經維持安全與秩序，警方根據往年經驗分析出彰化市各路段易引發衝突熱點，部署重兵，以人牆阻隔人群。

下午起彰化市區即已大量聚集等候大甲媽鑾轎的群眾，從大埔路一直到中山路，晚間永樂街天后宮與中山路一帶更聚集大量臨時攤商，熱鬧滾滾宛如不夜城，但警方預估，大甲媽祖鑾轎抵達永樂街時，恐已是15日凌晨時分。

保安科長陳朝清強調，縣警局三樓勤務指揮中心作為此次回鑾應變指揮所，全程攝影球機畫面即時傳輸回來，各路口狀況一目了然；包括大埔路、英士路口，南門市場和永樂街天后宮都是人潮擁擠區，14日上午就已經先將天后宮廟前廣場人行徒步區以警用護欄區隔、淨空，並在中山路、縣府、天后宮，還有永樂街與民生路、民族路等五處各配置攝影球機空拍蒐證，相信媽祖鑾轎進出動線都會很順暢。

(中時 )