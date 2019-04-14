大甲媽祖14日回鑾，從北斗到彰化市，因人潮擠爆行進超緩慢，直至傍晚才進入彰化分局轄區花壇鄉內，以往此時早已過了大埔路，但晚間9點媽祖鑾轎仍在花壇鄉白沙坑附近路段，近十點才終於進彰化市區，行程嚴重延遲5小時；彰化縣警局沿線加碼投入近2000名警力，重兵戒備嚴防衝突，警方全員已做好打「延長賽」的心理準備。
今年媽祖回鑾逢周末假日，人潮暴增，在彰化縣境內又同時有白沙屯媽祖、大甲媽和埔鹽福興「同安寮十二庄迎媽祖」，數十萬香客大批湧入，白天最尖峰時段，彰化縣中山路、員鹿路和彰水路等南北向要道全數擁塞；編制內2900多警力幾乎全員停休投入維安與交通，仍不足負荷，還得尋求保四總隊支援，大家都累到人仰馬翻。
今年回鑾彰化警力部署比來時再加碼，重點衝突路段，加派警力進駐、各區塊路口總計布置近20顆攝影球機空拍蒐證，嚴防推擠衝突發生。更首度改由3名分局長接力指揮調度，和美分局負責花壇鄉到彰化市大埔路，再由田中分局接力緊盯到永樂街天后宮，最後彰化分局負責從天后宮起駕到離轄；勤務編排將一直到15日清晨才結束。
擅長處理群眾運動的彰化縣警局長方仰寧，公開與意圖搶轎姿勢的不法份子宣戰「相堵會到」，官警們全程繃緊神經維持安全與秩序，警方根據往年經驗分析出彰化市各路段易引發衝突熱點，部署重兵，以人牆阻隔人群。
下午起彰化市區即已大量聚集等候大甲媽鑾轎的群眾，從大埔路一直到中山路，晚間永樂街天后宮與中山路一帶更聚集大量臨時攤商，熱鬧滾滾宛如不夜城，但警方預估，大甲媽祖鑾轎抵達永樂街時，恐已是15日凌晨時分。
保安科長陳朝清強調，縣警局三樓勤務指揮中心作為此次回鑾應變指揮所，全程攝影球機畫面即時傳輸回來，各路口狀況一目了然；包括大埔路、英士路口，南門市場和永樂街天后宮都是人潮擁擠區，14日上午就已經先將天后宮廟前廣場人行徒步區以警用護欄區隔、淨空，並在中山路、縣府、天后宮，還有永樂街與民生路、民族路等五處各配置攝影球機空拍蒐證，相信媽祖鑾轎進出動線都會很順暢。
(中時 )
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